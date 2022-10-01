Тюмень стала вторым самым популярным бюджетным направлением новогоднего отдыха в России

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вторым самым популярным направлением отдыха в новогодние праздники стала Тюмень после Пятигорска. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

В число самых бюджетных городов, в которых можно арендовать квартиру или номер в отеле менее чем за 3 тыс. рублей также попали Анапа и Пятигорск. В целом в числе направлений, где можно недорого отдохнуть вошли 10 городов.

Самым затратным в рейтинге оказался отдых в Казани. Номер обойдется в 4 тыс. 519 рублей в сутки, что на 300 рублей дороже, чем в Москве и в Сочи.

В Тюмени стоимость средней аренды жилья туристам обойдется в 2 тыс. 915 рублей за сутки при пятидневном туре.