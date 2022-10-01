Уровень трудоустройства в Тюменской области 69,4%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

69,4% составляет уровень трудоустройства в Тюменской области, что на 9 % больше прошлогоднего показателя. С начала года в службу занятости обратились 47 тыс. 419 жителей региона, из них - 32 тыс. 895 нашли работу, сообщает департамент занятости населения Тюменской области.

По данным на 1 октября, в региональном банке вакансий было 25 тыс. 268 предложений по работе. Традиционно, больше всего вакансий в строительстве - 4 тыс. 265 заявленных рабочих мест. В торговле и ремонте транспорта готовы принять 2 тыс. 868 работников. В образовании - 2 тыс. 373 вакансии, на обрабатывающих производствах – 2,2 тыс., в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 2,1 тыс. В сфере здравоохранения и социальных услугах 1 тыс. 592 вакансии