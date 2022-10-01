Новый модульный ФАП появится в Ишимском районе до конца 2022 года

| Фото: t.me/SLomovcev | Фото: t.me/SLomovcev

Новый модульный ФАП появится в с. Ершово Дымовского сельского поселения Ишимского района. Он станет седьмым по счету фельдшерско-акушерским пунктом, построенным в Ишимском районе за последние два года.

Как рассказал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Ломовцев, новое здание модульной конструкции заменит старое, которое по техническим характеристикам пришло в ненадлежащее состояние.

"Площадь помещения составит более 90 квадратных метров. Работы здесь начались в первых числах октября текущего года. Следующая бригада строителей будет заниматься внутренней отделкой", - рассказал глава района.

Он также отметил, что со строительством нового здания сельчане смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях.

По данным областного департамента здравоохранения, открыть новый ФАП в с. Ершово планируется в 2022 году. Также до конца года первых пациентов примет новый фельдшерско-акушерский пункт Ишимской областной больницы № 4 в с. Банниково Абатского района. Строительство модульных объектов ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения.