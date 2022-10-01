Александр Моор вручил 89 удостоверений именных стипендиатов губернатора Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

89 удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области вручил глава региона Александр Моор 24 октября.

"Аспиранты, студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений – гордость области. Учатся на отлично, занимаются научно-исследовательской, общественной деятельностью, имеют успехи в спорте. Поддержка умных и талантливых молодых людей – самое выгодное вложение, которое мы можем сделать. Уверен, у ребят впереди отличное будущее", – написал в своем Telegram-канале губернатор.

На встрече со стипендиатами Александр Моор акцентировал внимание на том, что в регионе реализуются десятки крупных инвестпроектов, создаются новые предприятия. Причем появляются совершенно новые для нашего региона отрасли и производства. Все они, по словам губернатора, нуждаются в подготовленных, высококвалифицированных, заинтересованных кадрах. Вопрос кадрового обеспечения для любого руководителя предприятия в условиях высокой конкуренции является одним из главных.

"У всех, кто обладает хорошими компетенциями, знаниями и навыками, желанием работать, есть перспективы найти хорошо оплачиваемую работу по своему профилю и своим интересам", – убежден глава региона.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, студентов, достигших успехов в научно-исследовательской и творческой деятельности, в регионе чествуют более 20 лет. Стипендиатами губернатора стали около 2 тыс. молодых людей. 24 октября этот список увеличился еще на 89 имен.

Размер именных стипендий: 10 тыс. рублей в месяц для аспирантов вузов; 2 тыс. рублей в месяц для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций.

Инна Пахомова