Более 400 тысяч сельхозживотных вакцинировали от ящура в Тюменской области

| Фото: vk.com/sbbjtyumen | Фото: vk.com/sbbjtyumen

Более 400 тысяч сельхозживотных вакцинировали от ящура в 8 районах Тюменской области, граничащих с Казахстаном, Курганской и Омской областями, с января по сентябрь 2022 г. Из общего объема от заболевания привили 240 тыс. 707 голов крупного рогатого скота.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в управлении ветеринарии по Тюменской области, в 2022 году иммунизацию по ящуру возобновили в связи с неблагополучием по этому заболеванию, которое сложилось в Казахстане.

"Вакцинация сельскохозяйственных животных проводится по всей территории буферной зоны, в которую вошли восемь районов – Бердюжский, Казанский, Сладковский, Армизонский, Викуловский, Исетский, Упоровский", - уточнили в ветеринарном ведомстве.

Во всех районах региона проводят регулярный мониторинг по циркуляции вируса ящура. В лабораториях ведомства исследовали 6 тыс. 647 проб от крупного и мелкого рогатого скота, результаты отрицательные.

Оксана Корнеенкова