На комбинате "Свеза" в Тюмени продукцию стали маркировать лазером

| Фото: sveza.ru | Фото: sveza.ru

Линию упаковки готовой продукции оснастили лазерным маркиратором на комбинате "Свеза" в Тюмени. Лазерная метка ставится за 1 секунду, не стирается, а каждый промаркированный лист можно отыскать в любой точке планеты. Объем инвестиционных затрат составляет 3,5 млн рублей, а экономический эффект в разы больше, сообщает пресс-служба компании "Свеза".

Современное оборудование установлено в рамках очередного инвестиционного проекта. Оно позволяет производить полистную маркировку готовой продукции с датой, рабочей сменой, временем и сортом фанеры.

В компании отмечают, что такая точная идентификация говорит о клиентоориентированности производителя и ответственности, которую он несет за каждую плиту. Лазерная маркировка наносится на торцевые кромки фанеры или поверхность листа и не стирается. Все информация также загружается в программу. В самом маркираторе нет расходных материалов, поэтому он не требует средств на содержание, ему не нужна заправка и очистка.

Ввод нового оборудования увеличит скорость работы упаковочной линии, а расходы на другие средства нанесения отличительных меток будут сокращены.