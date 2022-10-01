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Присяжные заседатели вынесут решение по делу о вымогательствах в Тюмени

Происшествия, 14:32 27 октября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Судебный процесс по делу о вымогательствах, совершенных организованной группой и других преступлениях (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, п. "а" ч. 3 ст.163 УК РФ), идет с участием присяжных заседателей в закрытом режиме в Тюменском областном суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и закрыл судебное следствие, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 241 УПК РФ. Во время разбирательства в судебном заседании будет оглашаться информация об интимных сторонах жизни потерпевших и свидетелей (она содержится в материалах дела).

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