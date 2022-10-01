Менее суток займет поездка на скором поезде по маршруту Екатеринбург - Москва через Транссиб

Новый скорый пассажирский поезд №55/56 будет курсировать ежедневно по маршруту Екатеринбург – Москва с 12 декабря, путь займет менее суток, сообщает СвЖД

Состав сформирован из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. В каждом вагоне: душевая кабина, система кондиционирования воздуха, биотуалеты, пеленальный столик, аппарат для фильтрации и нагрева воды. Пространство купе максимально эргономично.

Предусмотрены места для маломобильных пассажиров, есть мужские и женские купе, багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения.

Билеты уже в продаже. В том числе по низкому невозвратному тарифу.