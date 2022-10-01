  • 28 октября 202228.10.2022пятница
  • USD61,3589
    EUR61,5718
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Менее суток займет поездка на скором поезде по маршруту Екатеринбург - Москва через Транссиб

Экономика, 11:54 28 октября 2022

Новый скорый пассажирский поезд №55/56 будет курсировать ежедневно по маршруту Екатеринбург – Москва с 12 декабря, путь займет менее суток, сообщает СвЖД

Состав сформирован из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. В каждом вагоне: душевая кабина, система кондиционирования воздуха, биотуалеты, пеленальный столик, аппарат для фильтрации и нагрева воды. Пространство купе максимально эргономично.

Предусмотрены места для маломобильных пассажиров, есть мужские и женские купе, багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения.

Билеты уже в продаже. В том числе по низкому невозвратному тарифу.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СвЖД , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 28.10.2022Строительство нового водопровода по Салаирскому тракту в Тюмени начнется в 2023 году
12:05 28.10.2022Тюменских предпринимателей ждет бесплатный мастер-класс по усилению продаж
11:54 28.10.2022Менее суток займет поездка на скором поезде по маршруту Екатеринбург - Москва через Транссиб
11:43 28.10.2022Тюменский агропром стал закупать на 12% больше отечественной сельхозтехники