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DJ RAPIRA будет встречать зрителей матча ФК "Тюмень" - "Динамо-Барнаул" на стадионе "Геолог"

Спорт, 17:15 28 октября 2022

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" в домашнем матче первенства страны среди команд второй лиги сыграют с коллективом "Динамо-Барнаул" 29 октября, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Тюменцы лидируют в турнире, их гости находятся на девятом месте. ФК "Тюмень" потерпел всего одно поражение в этом турнире, но барнаульцы набрали хорошую форму, победив три раза подряд.

Матч на стадионе "Геолог" начнется в 16 часов, вход для болельщиков откроют за час. В фойе второго этажа арены зрителей будет ждать музыкальный сюрприз - выступление DJ RAPIRA.

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# ФК Тюмень , футбол

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