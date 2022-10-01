Юная тюменка выступит на чемпионате России по художественной гимнастике
16-летняя Дарья Зудова представит Тюмень на чемпионате России по художественной гимнастике. Юная спортсменка является кандидатом в мастера спорта, неоднократным призером первенства, чемпионата УФО, чемпионкой Тюмени и Тюменской области, участницей всероссийских соревнований и другое, сообщает издание "Тюменская область сегодня".
"В художественной гимнастике меня сразу заинтересовали разные блестящие обручи, ленты, мячики. Очень важно, когда тренировки поставлены грамотно, чтобы заинтересовать маленького ребенка. И моему первому тренеру это удалось. Последние лет 10 я занимаюсь в "Прибое", - рассказала тюменка.
В день у Дарьи обычно по две тренировки – это около шести часов занятий. Юная спортсменка считает, что гимнастика в целом воспитывает характер, развивает женственность, учит показывать свою красоту через движения тела.