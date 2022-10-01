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Юная тюменка выступит на чемпионате России по художественной гимнастике

Спорт, 13:42 29 октября 2022

департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

16-летняя Дарья Зудова представит Тюмень на чемпионате России по художественной гимнастике. Юная спортсменка является кандидатом в мастера спорта, неоднократным призером первенства, чемпионата УФО, чемпионкой Тюмени и Тюменской области, участницей всероссийских соревнований и другое, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"В художественной гимнастике меня сразу заинтересовали разные блестящие обручи, ленты, мячики. Очень важно, когда тренировки поставлены грамотно, чтобы заинтересовать маленького ребенка. И моему первому тренеру это удалось. Последние лет 10 я занимаюсь в "Прибое", - рассказала тюменка.

В день у Дарьи обычно по две тренировки – это около шести часов занятий. Юная спортсменка считает, что гимнастика в целом воспитывает характер, развивает женственность, учит показывать свою красоту через движения тела.

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# художественная гимнастика

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