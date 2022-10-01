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В Тобольском районе откроют глэмпинг и придорожную гостиницу с баней

Экономика, 21:40 28 октября 2022

администрация Тоболького района | Фото: администрация Тоболького района

Производство готовых блюд в индивидуальной упаковке, глэмпинг, магазин-пекарня и придорожная гостиница с банно-прачечным блоком, парковкой и автомойко появятся в Тобольском районе. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

"Бизнес-проекты включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области, где сегодня на сопровождении находятся 23 предпринимателя Тобольского района", - рассказал глава муниципального образования Леонид Митрюшкин

Он напомнил, что в администрации района для поддержки сельского бизнеса создан проектный инвестиционный офис, куда может обратиться каждый, кто желает начать свое дело.

С идеями можно обратиться к руководителю инвестофиса Марине Опанасенко по телефону 8(3456)24-68-00 или лично: ул. С. Ремезова, 24, каб. 204

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# глэмпинг , инвестиции , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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