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Аграрии Тюменской области собрали рекордные 55 тысяч тонн овощей

Экономика, 15:12 31 октября 2022

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Свыше 55 тыс. 300 тонн овощей с 1 тыс. 65 гектаров собрали аграрии Тюменской области. Уборку они завершили 30 октября, показатели превышают все исторические максимумы, сообщает областной департамент АПК.

В 2022 году с одного гектара убрали в среднем более 520 центнеров. Предыдущего максимума - 487 центнеров с гектара - аграрии достигали в 2020 году.

В частности, собрано 24 тыс. тонн капусты, почти 20 тыс. тонн моркови, 11 тыс. тонн свеклы.

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# аграрии , овощи , уборка урожая

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