Предпринимателям расскажут, как бороться со страхами и тревогой в продажах

| Фото: Центр "Мой бизнес" Тюменской области | Фото: Центр "Мой бизнес" Тюменской области

Как справиться со своими страхами и тревогами, и как их рационализировать, расскажут участникам мастер-класса, который пройдет в Тюмени в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 8 ноября. Мероприятие начнется в 16 часов.

К участию приглашены тюменские предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, руководители отделов продаж, менеджеры, заинтересованные в удержании позиций и увеличении объемов продаж.

Как рассказала ведущая мастер-класса, консультант центра усиления продаж "ЛИДОЦЕНТР" Ольга Ялоза, среди предпринимателей провели опрос и выяснили, какие проблемы в продажах у них существуют.

"Большинство респондентов ответили, что клиенты ничего не хотят покупать, они не платежеспособны. Мы решили провести мастер-класс и показать, что это не у людей проблемы с деньгами, а самим предпринимателям нужно пересмотреть отношение к сложившейся ситуации. Не нужно бояться и впадать в панику, важно искать новые пути решения задач", - подчеркнула она.

По словам Ольги Ялозы важно отделять страхи от восприятия ситуации и не поддаваться эмоциям. Лучше делать все последовательно, чтобы не уходить в тревогу и панику, попытаться максимально оцифровать бизнес-процессы и выстроить их таким образом, чтобы они были автоматизированы. Если человек понимает последовательность действия, паника уходит сама собой.

Специалист отметила, что страх зависит и от возраста предпринимателей. В зрелом возрасте люди боятся одиночества и потери социализации. Молодежь больше боится нищеты и недееспособности.

Добавим, еще одним спикером мастер-класса станет генеральный директор Центра развития бизнеса и франчайзинга "Франчай", эксперт по масштабированию бизнеса, куратор программы развития франчайзинга в Тюменской области Андрей Разуваев. В программе мероприятия запланировано общение и нетворкинг.

Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке. Подробная информация по телефону +7-932-482-75-67.

Ирина Шемякина