В 45 школах Тюменской области откроют залы самбо

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В 20 школах Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, а также еще в 25 районных школах откроют залы самбо в 2023 году. Таким образом, в этот вид спорта придут около 1 тыс. 900 человек.

Об этом на заседании регионального общественного совета проекта "Единой России" "Zа Самбо" сообщил директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Сегодня самбо развивается в семи школах Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Нижнетавдинского и Упоровского районов, напоминает пресс-служба партии.

Напомним, целью партпроекта "Zа самбо" является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

На заседании общественного совета партпроекта ЕР "Za самбо", региональным координатором которого стал Алексей Райдер, обсудили планы по развитию этого спорта. Уже в следующем году в Тюменской области должны открыться новые залы и секции самбо в городских и сельских территориях, появится больше квалифицированных тренеров, клубов при вузах и ссузах. В регионе взят хороший темп реализации партпроекта, собралась команда, в которой каждый человек заинтересован в том, чтобы наш отечественный вид спорта активно развивался, а у ребят и в городах, и на селе была возможность тренироваться и совершенствовать мастерство.

В общественный совет партпроекта вошли члены фракции "Единой России" Тюменской облдумы, представители областных департаментов образования и науки, физкультуры, спорта и дополнительного образования, Тюменского регионального отделения Всероссийской федерации самбо, Нацгвардии, ТВВИКУ, "Молодой Гвардии Единой России" и "Юнармии".