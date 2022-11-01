Тюменская область инвестировала в производство сублимированной продукции 50 млн рублей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Займ в 50 млн рублей предоставило Инвестиционное агентство Тюменской области компании "Грин Лайф", которая откроет в регионе цех сублимированной продукции от фабрики здоровой еды GreenHouse.

Общая сумма инвестиций — 360 млн рублей. До конца 2024 года планируется создать 40 новых рабочих мест, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Грин Лайф" будет выпускать сублимированные ягоды, грибы, овощи (в порошках, дробленые, слайсы, целые), напитки. Срок хранения может достигать 25 лет. Поставщиками продукции выступят в том числе тюменские предприятия, например, компания сотрудничает с фирмой "Ягоды плюс".

В Тюмень доставлен экспериментальный образец оборудования: отрабатывают технологию превращения замороженной ягоды в сублимированную.

Инвестор получил разрешение на строительство в индустриальном парке "Боровский" - здесь уже возводят производственные цеха.