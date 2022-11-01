Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Дина Горковец назначена новым директором департамента образования и науки Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

К своим обязанностям Дина Горковец приступила 1 ноября. Ранее она возглавляла департамент образования Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Алексей Райдер останется на должности заместителя губернатора Тюменской области и будет курировать деятельность департамента образования и науки, департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.