Для тюменских предпринимателей упростили процедуру получения займа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для предпринимателей Фонд микрофинансирования Тюменской области упростил процедуру получения займа. Теперь его можно оформить онлайн, необходима только электронно-цифровая подпись, сообщает инвестиционное агентство региона.

Для этого нужно выбрать программу на сайте, по которой будет удобнее получить финансирование, скачать пакет документов. Далее необходимо заполненные бумаги отправить на электронную почту fmfto@obl72.ru. Одобрения приходят ответным письмом.