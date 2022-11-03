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Под Тюменью продают недостроенное здание за 420 тыс. рублей

Экономика, 12:35 03 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в конкурсе по продаже объекта незавершенного строительства по адресу д. Железный Перебор Тюменского района, ул. Садовая продлится до 24 ноября. Начальная цена объекта - 420 тыс. рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

"Населенный пункт стоит на обширной поляне среди сосновых и березовых лесов. Деревня большая, есть современные коттеджи, а летом и осенью Железный Перебор пользуется популярностью среди тюменских грибников. Покупательский спрос хороший. Назначение объекта — нежилое, под магазин", - сообщили там.

После того, как здание будет достроено, новый владелец сможет выкупить участок.

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# департамент имущественных отношений , недвижимость , продажа

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