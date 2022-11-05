Тюменец завоевал бронзу на чемпионате по дзюдо в Екатеринбурге

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменец Джавад Гусейнов стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо в Екатеринбурге, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В апреле спортсмен стал серебряным призером первенства страны среди дзюдоистов до 23 лет. Теперь тюменец взял бронзу на взрослом уровне.

В полуфинале он уступил Валерию Ендовицкому, который в итоге и стал чемпионом. В борьбе за третье место Гусейнов одержал победу над Александром Шалимовым.

Среди женщин в категории до 48 килограммов Алина Сергеева уступила бронзовую медаль Дарье Пичкалевой.

Софья Карнышева завершила борьбу во втором круге. Юлия Куняева, выступающая в весе до 52 килограммов, вышла из борьбы на стадии ¼ финала.