  • 5 ноября 20225.11.2022суббота
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец завоевал бронзу на чемпионате по дзюдо в Екатеринбурге

Спорт, 12:42 05 ноября 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменец Джавад Гусейнов стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо в Екатеринбурге, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

В апреле спортсмен стал серебряным призером первенства страны среди дзюдоистов до 23 лет. Теперь тюменец взял бронзу на взрослом уровне.

В полуфинале он уступил Валерию Ендовицкому, который в итоге и стал чемпионом. В борьбе за третье место Гусейнов одержал победу над Александром Шалимовым.

Среди женщин в категории до 48 килограммов Алина Сергеева уступила бронзовую медаль Дарье Пичкалевой.

Софья Карнышева завершила борьбу во втором круге. Юлия Куняева, выступающая в весе до 52 килограммов, вышла из борьбы на стадии ¼ финала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , Екатеринбург

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:41 05.11.2022ХК "Рубин" одержал победу над новокузнецким "Металлургом"
12:42 05.11.2022Тюменец завоевал бронзу на чемпионате по дзюдо в Екатеринбурге
11:33 04.11.2022ФК "Тюмень" проведет выездной матч в Оренбурге
17:46 03.11.2022Тюмень примет областной чемпионат по греко-римской борьбе