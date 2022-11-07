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Воспитанники ФК "Тюмень" выиграли в турнире "Dagomys Cup – 2022"

Спорт, 13:56 07 ноября 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Победой воспитанников ФК "Тюмень" завершился в Сочи турнир "Dagomys Cup – 2022" среди футболистов 2013 года рождения.

Как сообщает пресс-служба тюменского футбольного клуба, в состязаниях участвовали 10 команд из разных регионов России. Каждая из них провела по пять матчей.

Серебряным призером турнира стала команда СШОР №1 из Санкт-Петербурга, на третьем месте - воспитанники сочинской ДЮСШ № 7.

Добавим, что второй состав "Тюмени" в игре за итоговое седьмое место был лучше "Юности" из Самарской области – 10:0.

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