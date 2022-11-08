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В Тюмени 20 команд сыграют в финальных матчах по мини-футболу

Спорт, 18:21 08 ноября 2022

пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Финальные футбольные баталии в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" состоятся в Тюмени на базе спортивного комплекса "Строймаш" (Индустриальная, 49а) 9 ноября, начало в 10 часов.

Как отметили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, в борьбе за победные голы и звание лучшей команды сразятся 20 команд юных футболистов.

Победителей соревнований наградят медалями и дипломами соответствующих степеней. Приятным бонусом станут памятные подарки от гостей мероприятия.

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# мини-футбол , спорт

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