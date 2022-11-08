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Степан Киричук: областной совет ветеранов - уникальная организация

Политика, 16:28 08 ноября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский совет ветеранов - уникальная организация, единственная в Российской Федерации, включающая в себя кроме городских и районных организаций различные коллективы: пограничников, десантников, участников локальных конфликтов и другие.

Об этом в день 35-летия организации рассказал председатель областного Совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук. При этом, по его словам, ветеранское движение зародилось гораздо раньше и началось еще с объединения комсомольских организаций.

"Бывает сложно совмещать их возможности, поскольку зачастую одни и те же люди решают самые разные задачи, - подчеркнул Степан Киричук. - Но с помощью правительства Тюменской области и депутатского корпуса города за это время нам удалось создать единый активный коллектив".

По его словам, коррективы в работу организации внесла специальная военная операция и органы власти обратились к ветеранам с просьбой направить свой огромный опыт и энергию на решение насущных задач.

"Особенно это проявилось в момент объявления частичной мобилизации, которой в стране не было уже многие годы, - рассказал Степан Киричук. - И выявлявшиеся в ее ходе затруднения потребовали подключения ветеранов".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сегодня во всех селах и городах Тюменской области ветераны оказывают помощь и поддержку семьям мобилизованных граждан, проводят работу социальных гостиных: "Теперь перед нами стоит цель, чтобы как можно быстрее наступил мир, а для этого нам необходимо победить".

Степан Киричук напомнил также, что за несколько месяцев силами ветеранов Тюменской области более шести тонн гуманитарной помощи было отправлено жителям Краснодона. Это предметы личной гигиены, одеяла, подушки, продукты, медикаменты и многое другое. "Последняя отправка груза состоялась из Заводоуковска 6 ноября", - добавил Степан Киричук.

Николай Ступников

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# Совет ветеранов , Степан Киричук

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