В России материнский капитал на первого ребенка составит 590 тысяч рублей

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тыс. рублей в 2023 году, на второго ребенка выплата составит почти 780 тыс. рублей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

"В 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года", - добавил он.

По мнению главы государства, главная задача господдержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей.

Напомним, в Тюменской области при рождении первенца помимо федеральной выплаты начисляется и региональный маткапитал в размере 150 тыс. рублей, с начала года его получили 4 тыс. 131 семья. На эти цели из бюджета области с января по октябрь выделили 620 млн рублей.

Региональный маткапитал на первого ребенка введен с 2020 года по поручению губернатора Тюменской области в рамках реализации нацпроекта "Демография".