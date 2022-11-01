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Более 500 предпринимателей Тюменской области воспользовались услугами центра "Мой бизнес" в 2022 году

Экономика, 11:31 10 ноября 2022

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Комплексными услугами центра "Мой бизнес" с начала 2022 года воспользовались более 500 предпринимателей Тюменской области.

Как рассказал руководитель Центра поддержки предпринимательства региона Дмитрий Утьев, большим спросом пользуются консультации по бухгалтерским и юридическим вопросам, участие в инвестиционном акселераторе, маркетинговые услуги и многое другое.

Сотрудники центра помогают и с рекламным продвижением. Один из примеров – жительница Ялуторовска Ольга Курбатова. После открытия массажного кабинета на средства соцконтракта она обратилась в центр "Мой бизнес" с просьбой помочь с рекламой.

Ольга Курбатова заполнила заявку на комплексную услугу Мой бизнес | Тюменская область и получила бесплатную рекламу в эфире местной радиостанции.

Такая поддержка для начинающих предпринимателей стала востребованной в регионе, ведь это хорошая возможность рассказать о себе, своем бизнесе и увеличить аудиторию, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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