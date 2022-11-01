Самозанятых таксистов Тюмени обучат культуре вождения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатный образовательный курс для самозанятых водителей такси пройдет в Тюмени с 21 по 28 ноября в рамках реализации федерального проекта "Поддержка самозанятых граждан". Он направлен на повышение уровня туристической привлекательности региона и культуры обслуживания пассажиров, сообщает ТРО "Опора России".

В программе могут принять участие самозанятые водители (физические лица и индивидуальные предприниматели на НПД), которые пройдут регистрацию на сайте.

Самозанятых водителей обучат культуре вождения, этике поведения, стандартам качества обслуживания пассажиров. В частности, эксперты "Общественного совета по развитию такси" расскажут о рекомендуемом внешнем виде водителя, затронут вопросы чистоты салона автомобиля и правил поведения с агрессивными пассажирами.

"В миссию нашей организации входит системная работа по улучшению качества обслуживания пассажиров и повышение престижа профессии водителя такси. Мы ожидаем, что участники проекта станут лучшими представителями отрасли в регионе", - отметил руководитель проектов Общественного Совета по развитию такси Кирилл Казанин.

Обучение пройдет в гибридном формате. Для участников организуют онлайн-лекции, офлайн-встречи, экскурсии по основным достопримечательностям и заведениям города для того, чтобы в последующем они могли рекомендовать их гостям.

Каждому таксисту, прошедшему образовательную программу, присваивается реферальная ссылка. Водитель дает рекомендации к посещению заведений пассажирам и делится своей ссылкой для получения специальных бонусов от компаний-партнеров программы. После перехода по ссылке на его счет зачисляются баллы. Водители, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены призами: абонемент на заправку "Лукойл" номиналом в 10 тыс. рублей; профессиональная химчистка салона автомобиля; комплект EVA ковриков.

"Программа направлена на то, чтобы жителям было безопаснее и удобнее пользоваться услугами такси, а гостям нашего города был оказан более высокий сервис. По завершении мероприятия мы хотим увидеть обратную связь от водителей и операторов таксомоторных парков после которой примем решение о развитии проекта", - подчеркнул исполнительный директор Тюменского регионального отделения "Опоры Россиии" Наиль Хакимов.