День индустриального партнера проведут Нефтегазовый кластер и "Газпром нефть" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День индустриального партнера проведут Нефтегазовый кластер и "Газпром нефть" в технопарке Тюмени. Презентационная сессия, которая состоится 25 ноября поможет предприятиям региона представить лидеру отрасли свою продукцию и технологии, сообщает Тюменский технопарк.

Мероприятие будет интересно и участникам кластера Тюменской области, и промышленным компаниям, которые заинтересованы в сотрудничестве с дочерними обществами "Газпром нефти", уточняется в сообщении.

Отраслевое объединение помогает повысить эффективность сотрудничества с производителями и поставщиками оборудования и услуг внутри нефтегазовой экосистемы страны, а также развивать кооперационные цепочки.

Для участия необходима регистрация.

Напомним, в межрегиональный Нефтегазовый кластер Тюменской области входит 101 компания из 15 регионов России. Суммарный объем выручки предприятий - более 2 трлн рублей. На производствах трудятся 54 тыс. сотрудников. Весь комплекс работы объединения направлен на развитие отечественной промышленности.