ФК "Тюмени" в заключительном матче года встретится с "Оренбургом-2"

| Фото: fc-tyumen.ru/ | Фото: fc-tyumen.ru/

Футболисты "Тюмени" сыграют на выезде с "Оренбургом-2" 12 ноября, начало заключительного матча года в 16 часов по тюменскому времени.

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба, Оренбург – не чужой город для некоторых футболистов "Тюмени". К примеру, опорный полузащитник Евгений Болотов в нём родился. А лучший снайпер сибиряков Антон Кобялко три сезона выступал за местную команду в первой лиге, забив за неё в первенстве страны 14 мячей. В прошлом сезоне Кобялко в Оренбурге отметился дублем, а "Тюмень" победила с редким для футбола счётом 7:3. Всего же "Оренбург-2" и "Тюмень" провели между собой пять официальных матчей. Все остались за сибиряками, выигравших их с общим счётом 19:3.

Добавим, что "Тюмень", всухую победившая в четырёх последних встречах турнира, занимает в четвёртой группе первое место. "Оренбург-2", который не смог выиграть у трёх последних соперников, держится седьмым.

Тюменцы сыграют в предстоящем матче в форме белого цвета.

Трансляция будет доступна на канале "Наш спорт 17" "Триколора". Также информация о событиях игры будет в клубном ТГ-канале "Тюмени".