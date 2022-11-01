В Тюмени к аукциону по КРТ улицы Горпищекомбинатовская допущены пять компаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская в Тюмени завершился в администрации города 10 ноября.

По информации городского департамента земельных отношений и градостроительства, на аукцион поступило восемь заявок. Допущены к участию пять компаний: УЛЕЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ, СтройАудит, КомфортСтрой, Максимус, Сибпродторг. Отказ получили: ООО "СЗ "УНО" и ООО "М-СТРОЙ".

Общая площадь КРТ составляет 6,47 га.