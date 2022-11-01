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Спартакиаду органов местного самоуправления в Тюмени продолжила силовая гимнастика

Спорт, 16:17 12 ноября 2022

департамент по спорту и молодежной политике | Фото: департамент по спорту и молодежной политике

В Тюмени продолжается спартакиада органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Соревнования по силовой гимнастике прошли 12 ноября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники выполнили пять нормативов ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине и наклон вперед.

В первой группе себя испытали сотрудники отраслевых и территориальных органов местного самоуправления. Вторую группу представили коллективы муниципальных учреждений. Результаты соревнований будут зачислены в общекомандный зачет спартакиады.

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# спартакиада

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