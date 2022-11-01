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Не выходя из дома жители Тюменской области могут оплатить имущественные налоги

Экономика, 17:54 13 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оплатить имущественные налоги, не выходя из дома могут жители Тюменской области. Главное успеть сделать это до конца месяца.

Проверить начисление налогов можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте УФНС. Для этого зайти можно по логину-паролю от госуслуг. А оплатить их - через мобильное приложение банка по QR-коду на налоговом уведомлении. Либо ввести банковские реквизиты - получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и другие. В банкомате оплата производится по штрих-коду.

Если нет уведомления, его можно получить через "Личный кабинет" на сайте УФНС, в любой налоговой инспекции или при обращении в МФЦ.

Напомним, более 45 % жителей Тюменской области досрочно оплатили свои имущественные налоги.

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