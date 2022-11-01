ХК "Рубин" в гостях уступил тульской "АКМ"

Со счетом 3:2 тюменский хоккейный клуб "Рубин" уступил в Туле местной команде "АКМ". Первый матч выездной серии состоялся 13 ноября, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Главный тренер тюменцев Денис Ячменев отметил, что тяжелая и напряженная встреча затянулась. "Было много удалений и видеопросмотров, работы у судей было достаточно. У нас был шанс завершить встречу в основное время. У соперника тоже были шансы. Не повезло нам в овертайме. Мы ошибись, и АКМ нас поймал на этом", - рассказал он.