Животноводческие предприятия Тюменской области смогут воспользоваться новой господдержкой в 2023 году

| Фото: администрации Викуловского района | Фото: администрации Викуловского района

Новой мерой господдержки смогут воспользоваться животноводческие предприятия Тюменской области в 2023 г. Минсельхоз анонсировал выделение 600 млн рублей сельхозпредприятиям в виде субсидий, сообщает ведомство.

"Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Речь идет о продукции, которая пойдет на переработку – собственную или профильными организациями", - уточняется в сообщении.

Средства будут выделяться по ставке на 1 кг живой массы. На следующий год на эту меру выделено более полумиллиарда рублей.