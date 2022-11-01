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Животноводческие предприятия Тюменской области смогут воспользоваться новой господдержкой в 2023 году

Экономика, 14:32 14 ноября 2022

администрации Викуловского района | Фото: администрации Викуловского района

Новой мерой господдержки смогут воспользоваться животноводческие предприятия Тюменской области в 2023 г. Минсельхоз анонсировал выделение 600 млн рублей сельхозпредприятиям в виде субсидий, сообщает ведомство.

"Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Речь идет о продукции, которая пойдет на переработку – собственную или профильными организациями", - уточняется в сообщении.

Средства будут выделяться по ставке на 1 кг живой массы. На следующий год на эту меру выделено более полумиллиарда рублей.

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# господдержка , животноводство

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