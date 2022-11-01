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Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО

Губернатор, 18:38 14 ноября 2022

информационный центр регионального правительства | Фото: информационный центр регионального правительства

Николай Савченко назначен общественным спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам специальной военной операции, сообщает информационный центр регионального правительства.

Такое решение глава региона Александр Моор принял по рекомендации областного оперативного штаба по обеспечению безопасности.

Общественная должность спецпредставителя губернатора по вопросам специальной военной операции введена для координации работы общественных организаций и регионального правительства по сбору помощи для участников СВО и обеспечению формируемых в регионе подразделений дополнительным оборудованием и имуществом.

Николай Савченко, возглавляющий Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", обладает большим опытом подобной работы.

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# Александр Моор , Николай Савченко

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