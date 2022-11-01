Новый рейс из Тюмени в Бишкек запускает компания "Ютэйр" в декабре

| Фото: Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Новый рейс из Тюмени в Бишкек запускает компания "ЮТэйр" в декабре. Улететь в дружественную страну можно будет начиная с 6 декабря. Рейс выполняется по вторникам еженедельно, сообщает аэропорт "Рощино".

Вылет из Тюмени в 16 час. 20 мин, с учетом часовой разницы прилетает самолет в Бишкек в 20 час. Стоимость билетов начинается от 7 тыс. 315 рублей.

Бишкек будет интересен для туристов богатой историей, уникальными горными ущельями, неповторимой аутентичной кухней и щедростью восточных базаров.