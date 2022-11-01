  • 16 ноября 202216.11.2022среда
  • USD60,3116
    EUR62,6297
  • В Тюмени -14..-16 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Десять проектов могут войти в инвестиционный профиль Аромашевского района

Экономика, 16:45 16 ноября 2022

www.rshb.ru | Фото: www.rshb.ru

10 проектов из 45 предложенных бизнес-идей могут войти в инвестиционный профиль Аромашевского района. Администрация муниципалитета совместно с предпринимателями провели отбор наиболее перспективных для реализации предложений, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Среди них есть и те, которые на сегодняшний день кажутся нереальными, но время покажет. Продолжаем работать", - отметил глава района.

В числе проектов, которые по оценке разработчиков инвестпрофиля имеют потенциал, в том числе и в ключе интеграции – разработка карьеров песка и глины для производства стройматериалов, создание межрайонных кооперативов пасечников и сборщиков дикоросов, кожевенное предприятие, семеноводческое хозяйство по выращиванию районированных сортов лука и чеснока, тепличные комплексы.

В сообщении также отмечается, что все 10 предложений являются ориентиром для местного бизнеса и властей в части наиболее перспективных направлений, обеспеченных ресурсами и спросом для реализации до 2026 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аромашевский район , инвестиционный профиль , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:45 16.11.2022Десять проектов могут войти в инвестиционный профиль Аромашевского района
16:01 16.11.2022Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, торговли и экономики подписали главы Тюмени и Екатеринбурга
14:09 16.11.2022Умные светофоры монтируют на оживленных трассах Тюмени
13:25 16.11.2022720,3 кубометра лесоматериалов отправлено предпринимателями из Тюменской области