Десять проектов могут войти в инвестиционный профиль Аромашевского района

| Фото: www.rshb.ru | Фото: www.rshb.ru

10 проектов из 45 предложенных бизнес-идей могут войти в инвестиционный профиль Аромашевского района. Администрация муниципалитета совместно с предпринимателями провели отбор наиболее перспективных для реализации предложений, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"Среди них есть и те, которые на сегодняшний день кажутся нереальными, но время покажет. Продолжаем работать", - отметил глава района.

В числе проектов, которые по оценке разработчиков инвестпрофиля имеют потенциал, в том числе и в ключе интеграции – разработка карьеров песка и глины для производства стройматериалов, создание межрайонных кооперативов пасечников и сборщиков дикоросов, кожевенное предприятие, семеноводческое хозяйство по выращиванию районированных сортов лука и чеснока, тепличные комплексы.

В сообщении также отмечается, что все 10 предложений являются ориентиром для местного бизнеса и властей в части наиболее перспективных направлений, обеспеченных ресурсами и спросом для реализации до 2026 года.