Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, торговли и экономики подписали главы Тюмени и Екатеринбурга

| Фото: t.me/kuharuk_ruslan | Фото: t.me/kuharuk_ruslan

Соглашение о сотрудничестве подписали главы Тюмени и Екатеринбурга на VI Общероссийском форуме "Города России – 2030: вызовы и действия". Областные центры договорились о взаимодействии в сфере культуры, торговли и экономики, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в своем Telegram-канале 16 ноября.

"В сложившихся условиях важно налаживать межмуниципальные связи и содействовать экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах, как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура", - подчеркнул Руслан Кухарук.

По словам главы Тюмени, также предметом взаимного интереса регионов являются спорт, информационные технологии, благоустройство городских территорий и другие сферы.

"Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев сегодня на стратегической сессии рассказал об усилении и развитии интеграции между регионами. Он отметил, что форум – еще один взнос в копилку цивилизованной культуры заимствований. Если сегодня у соседа что-то получается хорошо, то не надо терять времени, а надо эту практику брать и оперативно вводить на своей территории", - пояснил Руслан Кухарук.