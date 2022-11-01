Турнир по самбо собрал более 400 спортсменов Тюменской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 400 спортсменов Тюменской области приняли участие в турнире, приуроченном ко Всероссийскому дню самбо. Соревнования состоялись 16 ноября, сообщает информационный центр регионального правительства.

За победу боролись самбисты и дзюдоисты от 12 до 16 лет из разных муниципалитетов региона.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"На успехи и достижения мастеров самбо равняется подрастающее поколение спортсменов. Наша с вами задача — с помощью таких турниров укреплять духовное единство страны, приобщать юношей и девушек к здоровому образу жизни. Помните об этом, когда выходите на ковер", - говорится в приветственном письме губернатора Тюменской области Александра Моора.

В настоящее время самбо в Тюменской области занимаются 1 тыс. 415 человек в Тюмени, Заводоуковске, Ишиме, Ишимском, Нижнетавдинском, Омутинском, Упоровском, Тюменском районах. В числе наград спортсменов региона — бронзовые медали первенства УФО и Кубка России, которые в 2021 году завоевали Максим Слепнев и Дибрин Никита.