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Александр Моор: Тюменская область и Казахстан эффективно используют трансграничные реки

Политика, 13:45 17 ноября 2022

ishim.admtyumen.ru | Фото: ishim.admtyumen.ru

Обеспечение жителей Тюменской области качественной водой, отсутствие экстремально высоких загрязнений водных ресурсов - результат эффективного взаимодействия в рамках соглашения между Россией и Казахстаном. Об этом заявил губернатор Александр Моор на ХХХ заседании Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, которое проходит в Тюмени.

"Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики водой", - отметил глава Тюменской области. Он напомнил, что соседнее государство оказывает прямое воздействие на состояние водных ресурсов бассейна реки Ишим (Есиль в Казастане).

"За период совместной работы созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ, удается предотвратить повторения ситуации 2016 и 2017 годов, когда Ишим пережил сильнейший паводок, - подчеркнул Александр Моор. - Ежегодно достигается договоренность по режиму работы Сергеевского водохранилища".

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикалий Мукатаев подчеркнул, что современные экологические вызовы, рост спроса на водные ресурсы требуют углубления сотрудничества между странами.

Участники комиссии договорились о проведении водоохранных мероприятий, сотрудничестве по проведению исследований в бассейнах крупных рек и развитии судоходства на трансграничной реке Иртыш.

Напомним, комиссию по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов России и Казахстана создали в 1992 году. Заседания проходят поочередно на территориях двух стран не реже одного раза в год. Это необходимо для совместного управления, соблюдения взаимных интересов, координации решений по общим водохозяйственным проблемам. Созданы и действуют три рабочие группы по трансграничным рекам Иртыш, Ишим и Тобол.

Евгений Бабенко

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# водные объекты , река Ишим , Республика Казахстан , российско-казахстанская граница

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