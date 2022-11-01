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Региональный турнир по спортивной гимнастике соберет в Тюмени атлетов из 14 городов

Спорт, 14:30 17 ноября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональный турнир по спортивной гимнастике, посвященный олимпийскому чемпиону Борису Шахлину, состоится в Тюмени 18 и 19 ноября. В статусе областных соревнования пройдут впервые, ранее турнир был городским, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

В центре гимнастики тюменской спортивной школы №1 соберутся 150 атлетов из 14 городов Уральского, Сибирского и Поволжского федеральных округов России. Тюменскую область представят более 80 гимнастов.

Все спортсмены имеют третий спортивный разряд. В их числе - мастера спорта Валерия Букина, Ксения Симельникова, Дмитрий Кошелев и Дмитрий Леонтьев.

В первый день состязаний участников ждет личное многоборье. Во второй день атлеты покажут себя в таких дисциплинах, как опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения, кольца, конь-махи, перекладина и параллельные брусья.

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# спортивная гимнастика

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