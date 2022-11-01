Предприятие "Тюмень старт" начнет производить туалетную бумагу с цветной перфорацией

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебно-реабилитационное предприятие "Тюмень старт" получило грант в размере 500 тыс. рублей по итогам конкурса, организованного департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Средства направили на приобретение нового станка. Его доставят в декабре, запустят в работу в марте 2023 года.

Об этом генеральный директор учебно-реабилитационного предприятия "Тюмень старт" Ирина Микрюкова рассказала во время пресс-тура на предприятие.

"Мы планируем расширение. На средства гранта купили станок по изготовлению туалетной бумаги с цветной перфорацией. Новое оборудование даст новые рабочие места", - сказала она.

В реестр социальных предпринимателей Тюменской области предприятие "Тюмень старт", которое в этом году отметило 78 лет со дня основания, попало в марте 2021 года. В декабре на средства гранта приобрели узел механической сшивки. Благодаря этому появился новый продукт – двухслойные бумажные изделия. Полотенца и туалетную бумагу поставляют в медицинские и социальные учреждения УФО: Ямал, Пермь, Челябинск, ХМАО. В числе покупателей - Перинатальный центр, госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени, Ишимский геронтологический центр и другие.

Всего за год предприятие перерабатывает 100 тонн бумаги. Из 50 рабочих более 80 % – это люди с инвалидностью. "Тюмень старт" дает им возможность попробовать себя в работе, закрепиться.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области Лидии Загваздиной, на сегодня в реестре социальных предпринимателей Тюменской области числится 71 человек. За 2022 год 16 предприятий получили грантовую поддержку на общую сумму более 10 млн рублей.

"Для получения статуса необходимо обратиться в центр "Мой бизнес", специалисты помогут собрать пакет документов. Поддержка оказывается по направлениям: организационная, информационно-консультационная, образовательная, финансовая, сопровождение проекта. Благодаря действующей финансовой поддержки - микрозаймы и гранты, предприятия модернизируются, увеличивают мощности и повышают свою прибыль, создают новые рабочие места", - сказала Лидия Загваздина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева