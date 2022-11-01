  • 17 ноября 202217.11.2022четверг
  • USD60,3484
    EUR62,6675
  • В Тюмени -14..-16 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Предприятие "Тюмень старт" начнет производить туалетную бумагу с цветной перфорацией

Экономика, 14:08 17 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебно-реабилитационное предприятие "Тюмень старт" получило грант в размере 500 тыс. рублей по итогам конкурса, организованного департаментом инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Средства направили на приобретение нового станка. Его доставят в декабре, запустят в работу в марте 2023 года.

Об этом генеральный директор учебно-реабилитационного предприятия "Тюмень старт" Ирина Микрюкова рассказала во время пресс-тура на предприятие.

"Мы планируем расширение. На средства гранта купили станок по изготовлению туалетной бумаги с цветной перфорацией. Новое оборудование даст новые рабочие места", - сказала она.

В реестр социальных предпринимателей Тюменской области предприятие "Тюмень старт", которое в этом году отметило 78 лет со дня основания, попало в марте 2021 года. В декабре на средства гранта приобрели узел механической сшивки. Благодаря этому появился новый продукт – двухслойные бумажные изделия. Полотенца и туалетную бумагу поставляют в медицинские и социальные учреждения УФО: Ямал, Пермь, Челябинск, ХМАО. В числе покупателей - Перинатальный центр, госпиталь "Мать и дитя" в Тюмени, Ишимский геронтологический центр и другие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего за год предприятие перерабатывает 100 тонн бумаги. Из 50 рабочих более 80 % – это люди с инвалидностью. "Тюмень старт" дает им возможность попробовать себя в работе, закрепиться.

По словам руководителя центра инноваций социальной сферы центра "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области Лидии Загваздиной, на сегодня в реестре социальных предпринимателей Тюменской области числится 71 человек. За 2022 год 16 предприятий получили грантовую поддержку на общую сумму более 10 млн рублей.

"Для получения статуса необходимо обратиться в центр "Мой бизнес", специалисты помогут собрать пакет документов. Поддержка оказывается по направлениям: организационная, информационно-консультационная, образовательная, финансовая, сопровождение проекта. Благодаря действующей финансовой поддержки - микрозаймы и гранты, предприятия модернизируются, увеличивают мощности и повышают свою прибыль, создают новые рабочие места", - сказала Лидия Загваздина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство Тюменской области , люди с ОВЗ , социальное предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:08 17.11.2022Предприятие "Тюмень старт" начнет производить туалетную бумагу с цветной перфорацией
13:56 17.11.2022Тюменский и Бухарский медвузы подписали меморандум о сотрудничестве в совместных образовательных проектах
13:34 17.11.2022Обновленное здание сельской школы открыли в Голышмановском городском округе
12:59 17.11.2022В Тюменской области 20 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии за иждивенцев