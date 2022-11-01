Тюменским предпринимателям доступен B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители малого и среднего бизнеса, которые пользуются цифровой платформой "Мой экспорт", теперь могут получить некоторые услуги на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" с государственной поддержкой, предоставляемой региональными центрами поддержки экспорта.

"Профессионалы экспорта" — маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого экспортеры могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД.

По информации Центра поддержки экспорта Тюменской области, из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на международный маркетплейс. Также можно найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

Услуги предоставляются на бесплатной или частично платной основе.

Подробная информация об услугах B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта" доступны по ссылке.

По вопросам работы внутренних и внешних рынков обращаться в центр "Мой бизнес" по адресу: Тюмень, ул. Грибоедова, 2 или по телефону: + 7 (3452) 499 944 доб. 600.