Тюменским бойцам доставили современные укомплектованные аптечки

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Современные и укомплектованные аптечки передали бойцам из Тюменской области. Медицинские наборы сформировали по рекомендациям людей с боевым опытом, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

В составе аптечек есть два турникета, бинт для тампонады, эластичный, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких, щитки для глаз, противоожоговый гель и средства обеззараживания.

"Ежедневно наши бойцы сталкиваются лицом к лицу с опасностью. Такая аптечка может спасти жизнь солдату. Каждого ждут дома родные, близкие, да и все жители Тюменской области. Возвращайтесь с победой, мы поддержим", - подчеркнул Александр Моор.

Санитарный инструктор от имени тюменских военнослужащих поблагодарил главу региона за медицинские аптечки, отметив, что состав их отличный, есть все необходимое.