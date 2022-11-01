В Тюмени девять новых дорог получили знак качества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 35 улицах Тюмени обновили асфальт и привели в нормативное состояние элементы улично-дорожной сети в 2022 году. Девять из них – по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" - получили положительное заключение по итогам лабораторных исследований, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Руководитель строительной лаборатории МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени" Николай Коврижных рассказал, что пробы берут только из свежеуложенного слоя в одном месте на площади до 3 тысяч кв. метров. Образцы керна переформуют и проводят испытания на физико-механические характеристики.

"Это такие показатели как средняя плотность, предел прочности, водонасыщение, истираемость, содержание воздушных пустот. Также проектным нормам должна соответствовать толщина покрытия. Все эти характеристики помогают понять, как при эксплуатации будет себя вести дорога", - говорит он.

После завершения всех исследований на каждый образец выдается заключение экспертов о качестве покрытия.

Срок гарантийных обязательств на дорожное покрытие составляет 4 года. На всем протяжении этого срока будет осуществляться мониторинг состояния проезжей части и в случае если появятся дефекты, подрядчик обязан исправить их за свой счет.