Правительство России расширило поддержку индустриальных парков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный объем подлежащих возмещению затрат регионов на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков будет увеличен вдвое. Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка и 120 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Правительство также увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих компаний частных парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний промышленных парков государственной формы собственности. Теперь в этот перечень включены затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым управляющими компаниями.

"Рассчитываем, что эти изменения позволят укрепить развитие промышленных и технопарков, нарастить производственный и технологический потенциал, открыть дорогу большему числу перспективных проектов и повысить уровень жизни наших граждан в регионах, где они реализуются", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 ноября.

Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Индустриальные парки, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, доказали свою эффективность, как один из основных компонентов региональной инвестиционной экосистемы. "Стабильный интерес инвесторов и высокие темпы реализации проектов свидетельствуют в пользу того, что в ближайшем будущем индустриальные парки по-прежнему останутся флагманом региональной инвестиционной политики", - отметил он.

Сегодня в регионе активно застраиваются и осваиваются инвесторами Боровкий и Богандинский индустриальные парки. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области объявило международный конкурс на разработку концепции индустриально-логистического парка "ДСК-500". Это будет, по словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Ольги Романец, совокупность объектов инфраструктуры, в первую очередь, для развития промышленности и межотраслевых коммуникаций.

Правительство Тюменской области планирует реализовать проект по созданию агро-индустриального парка на территории Ишимского района Тюменской области для размещения тепличных комплексов, реализации проектов по переработке сельхозпродукции, глубокой переработке зерна.