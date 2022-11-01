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12 предпринимателей Тюменской области получили 15,7 млн рублей на развитие бизнеса в районах

Экономика, 09:21 22 ноября 2022

Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

12 предпринимателей Тюменской области получили 15,6 млн рублей по программе "Акселерация" на развитие бизнеса в районах Тюменской области. Этот инструмент запущен в октябре 2022 г. и стал востребованным у представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Фонде микрофинансирования Тюменской области программа "Акселерация" направлена на повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов, развития рынка услуг и товаров.

Так, в стоматологии "Зубная фея", которая работает в с. Абатское с 2011 г., будет обновлено оборудование и стоматологические кресла. Предприниматель Татьяна Квашнина с заявкой на микрозайм обратилась впервые. Фонд микрофинансирования Тюменской области предоставил средства по программе "Акселерация" под 7,5 % годовых, на 36 месяцев, с отсрочкой платежа по сумме основного долга на шесть месяцев. При этом предпринимателю предоставили и поручительство по программе "Гарантийный фонд".

Вместе с тем в Фонде микрофинансирования отметили, что еще одним востребованным инструментом этого года стала программа "Восстановление". С июня 2022 г. ее оформили 12 предпринимателей и один самозанятый житель региона на общую сумму в 16,7 млн рублей. Деньги они направили на восстановление бизнеса после ЧС.

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# МСП , самозанятые , фонд микрофинансирования

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