В Тюменской области группа из семи человек похитила нефть на 120 млн рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За хищение нефти на сумму более 120 млн рублей в Тюменской области будут судить организатора преступной группы, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года обвиняемая вместе со своим знакомым создала организованную группу, в которую вошли семь человек. Хищение осуществлялось через врезку в магистральный нефтепровод, пролегающий по территории региона.

В ходе следствия организаторы преступной группы скрылись и были объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении пяти участников группы находится на рассмотрении в Уватском районном суде.

Место нахождения обвиняемой было установлено в сентябре, она заключена под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Уватский районный суд для рассмотрения по существу.