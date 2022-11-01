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В Тюменской области группа из семи человек похитила нефть на 120 млн рублей

Происшествия, 11:41 23 ноября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За хищение нефти на сумму более 120 млн рублей в Тюменской области будут судить организатора преступной группы, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года обвиняемая вместе со своим знакомым создала организованную группу, в которую вошли семь человек. Хищение осуществлялось через врезку в магистральный нефтепровод, пролегающий по территории региона.

В ходе следствия организаторы преступной группы скрылись и были объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении пяти участников группы находится на рассмотрении в Уватском районном суде.

Место нахождения обвиняемой было установлено в сентябре, она заключена под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Уватский районный суд для рассмотрения по существу.

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# незаконная врезка , нефть , суд , уголовное дело , хищение

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