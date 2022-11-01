Тюменским подразделениям передали тепловизионные и коллиматорные прицелы

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменским подразделениям военнослужащих передали тепловизионные и коллиматорные прицелы по поручению губернатора Александра Моора, передаёт информационный центр правительства региона.

"Проделали большую работу, чтобы найти и закупить тепловизионные и коллиматорные прицелы для наших подразделений. Оборудование технически сложное и дорогостоящее. Оно значительно упрощает выполнение боевой задачи", - отметил Александр Моор.

Сейчас прорабатывается возможность доставки оборудования в убывшие подразделения.

"Существенно облегчают выполнение задач как в дневное время коллиматорные прицелы, так и тепловизоры в ночное время. Большое спасибо правительству и губернатору Тюменской области за оказанную помощь", - сказал командир тюменского подразделения.