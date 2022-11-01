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Женская команда "Тюмень" проведет четыре поединка в Омске

Спорт, 16:03 24 ноября 2022

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская команда волейболисток "Тюмень" примет участие в четвёртом туре чемпионата российской женской высшей лиги "А" в Омске с 24 по 27 ноября, сообщает ВК "Тюмень".

Они проведут четыре поединка, дважды встретятся с череповецкой "Северянкой". И столько же матчей им предстоит сыграть против клуба "Динамо-Анапа".

Сибирячкам предстоит непростой тур. "Северянка" — главный гегемон второго по силе российского волейбольного дивизиона последних лет. В этом сезоне череповецкая команда с девятью победами лидирует в таблице.

"Динамо-Анапа" — дебютант высшей лиги "А". Молодая команда, которая уже успела заявить о себе. В таблице южанки идут пятыми. У них — семь побед в 12 матчах.

Столько же побед и у тюменок. Правда, они провели на две встречи меньше. И с 22 очками находятся на третьем месте в таблице.

Игра с "Северянкой" начнётся 24 ноября в 15 часов по тюменскому времени.

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# волейбол , соревнования

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