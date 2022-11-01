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В Тюменской области на аукцион выставили три лесных участка на 49 лет аренды

Экономика, 19:52 24 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три лесных участка разной площади выставлены на аукцион в Тюменской области. Победителя аукциона определят 28 декабря. С ним заключат договор аренды леса на 49 лет для заготовки древесины, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Предприниматели смогут побороться на торгах за участки, площадью 765 га, 13 тыс. 444 га и 19 тыс. 936 га. Они располагаются в Вагайском и Нижнетавдинском районах.

Среди требований к претендентам – отсутствие в реестре недобросовестных лесопользователей и не нахождение в процессе ликвидации, прекращения деятельности. Заявки принимаются до 25 декабря 2022 г. на сайте торгов rts-tender.ru. Номер процедуры 22000117610000000012.

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# аренда , департамент лесного комплекса , торги

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