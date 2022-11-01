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Тюменским аграриям предлагают пройти курс по маркетингу от МГИМО

Экономика, 16:59 25 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу повышения квалификации для специалистов компаний АПК России, занятых в области продвижения аграрной продукции на внешних рынках, проводят МГИМО и федеральный центр "Агроэкспорт". Занятия пройдут в гибридном формате 26 ноября, 2 и 10 декабря.

Программа реализуется в рамках стратегического проекта МГИМО "Институт мировых аграрных рынков" государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет 2030".

Ключевые темы учебного курса: роль маркетинга в развитии экспорта продукции АПК; маркетинговые исследования на экспортных рынках; разработка и реализация маркетинговой стратегии; построение международного бренда и системы его ценностей; успешные кейсы из российской и зарубежной практики.

Спикерами выступят представители центра "Агроэкспорт", специалисты ведущих рекламных и консалтинговых агентств, крупнейших российских агрохолдингов.

Слушатели программы получат удостоверения о повышении квалификации МГИМО.

Для участия в очном и удаленном формате необходимо пройти регистрацию.

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# АПК , менеджмент

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